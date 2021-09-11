Москва
Посмотреть парк Зарядье
прогуляться, перекусить
Привет. Приглашаю составить компанию по прогулке в парке Зарядье. Никогда там не был. Сам приехал с Питера
От пользователя @Artur
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