Москва
Посмотреть парк Зарядье

фото пользователя Artur
прогуляться, перекусить

Привет. Приглашаю составить компанию по прогулке в парке Зарядье. Никогда там не был. Сам приехал с Питера

От пользователя @Artur

1 участник
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