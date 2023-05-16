Москва
Посмотреть кино за бокалом кока колы 😁

прогуляться, перекусить

Предлагаю провести вечер за просмотром интересного кино, выпить чего-нибудь, или прогуляться по ночной Москве, или покататься ночью на машине, или чего угодно лишь бы дома не сидеть))

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