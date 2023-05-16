Предлагаю провести вечер за просмотром интересного кино, выпить чего-нибудь, или прогуляться по ночной Москве, или покататься ночью на машине, или чего угодно лишь бы дома не сидеть))

От пользователя @

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Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

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