От пользователя @Andrey78

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Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

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