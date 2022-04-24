прогуляться, перекусить

От пользователя @Polina_Jasna

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Москва → Другое Подружиться, все подробности в анкете

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

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