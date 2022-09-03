прогуляться, перекусить

От пользователя @Vladimirski

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Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

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