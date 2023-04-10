другое

От пользователя @Escuela

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!