Москва
Посмотреть фильм «Чебурашка»
прогуляться, перекусить
От пользователя @Ksu123
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
Москва → Другое
Прогулки Крылатское
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Устроить так называемую пижамную вечеринку
Москва → Другое
Пообщаться
Москва → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Москва → Другое
Ищу подругу выпить вина 😅
Москва → Другое
Прогулки, посещение достопримечательностей
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!