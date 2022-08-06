прогуляться, перекусить

От пользователя @Sokic

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Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

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