Москва
Посёлок городского типа называется мама
прогуляться, перекусить
От пользователя @1mjvn
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Москва → Другое
погулять, познакомиться
Москва → Другое
Прогулка в новом году
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Москва → Другое
Дружить будем 💫🙌🏻☺️
Москва → Другое
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Москва → Другое
подружек бы!
Москва → Другое
сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
Москва → Другое
Найти новых друзей
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!