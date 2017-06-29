прогуляться, перекусить

От пользователя @1mjvn

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Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

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