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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

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