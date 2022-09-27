прогуляться, перекусить

От пользователя @DocOmarov

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

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