Дружба с комфортными людьми. И не на один день!

От пользователя @Peachy452

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!