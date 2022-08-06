Москва
Посидеть в якитории после 18.00
прогуляться, перекусить
От пользователя @Irina123
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
Москва → Другое
Провести вместе вечер
Москва → Другое
Посидеть в дискорде с вебками
Москва → Другое
Пойти погулять
Москва → Другое
ищу подруг💞
Москва → Другое
Ищу развивающихся и создающих
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
Москва → Другое
Ищу подруг❤️🔥
Москва → Другое
Найти новые знакомства, общение
Москва → Другое
У кого тоже нет планов на нг?)
Москва → Другое
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!