Москва
Посидеть в кафе или баре😌немного отдохнуть.
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nikita11975
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