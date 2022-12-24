После работы. Лучше встретиться и мило поболтать, чем бесконечно переписываться ;)

От пользователя @Vuvu

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Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

Москва → Другое Найти друзей для общения

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Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

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