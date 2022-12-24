Москва
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
прогуляться, перекусить
После работы. Лучше встретиться и мило поболтать, чем бесконечно переписываться ;)
От пользователя @Vuvu
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