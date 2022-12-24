Москва
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

фото пользователя Vuvu
прогуляться, перекусить

После работы. Лучше встретиться и мило поболтать, чем бесконечно переписываться ;)

От пользователя @Vuvu

11 участников
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