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Москва
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

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прогуляться, перекусить

После работы. Лучше встретиться и мило поболтать, чем бесконечно переписываться ;)

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