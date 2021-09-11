прогуляться, перекусить

От пользователя @Locer

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Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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