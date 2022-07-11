Москва
Посидеть с кальяном, выпить, перекусить
прогуляться, перекусить
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Полусвидание, просто потусить, а там посмотрим
От пользователя @Alexand
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