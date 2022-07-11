Поделать фотки на аватарки... Полусвидание, просто потусить, а там посмотрим

От пользователя @Alexand

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Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

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