Москва
Посидеть с кальяном, выпить, перекусить

фото пользователя Alexand
прогуляться, перекусить

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Полусвидание, просто потусить, а там посмотрим

От пользователя @Alexand

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