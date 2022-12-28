Посидеть в хорошей компании, поболтать и попить кофе.

От пользователя @Elena88

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Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Поиграть в пивное казино

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

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