Москва
посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)

фото пользователя JuliaK
прогуляться, перекусить

Ищу подругу для постоянных встреч, перемывания косточек всем подряд, набухаться вина и спонтанно поехать в клуб, а потом ахеревать от произошедшего) если тебе это нравится и знакомо, то welcome)

От пользователя @JuliaK

6 участников
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Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

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Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

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Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

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