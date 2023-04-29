Москва
посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)
Ищу подругу для постоянных встреч, перемывания косточек всем подряд, набухаться вина и спонтанно поехать в клуб, а потом ахеревать от произошедшего) если тебе это нравится и знакомо, то welcome)
От пользователя @JuliaK
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пообщаемся?🧸
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Сходить в кальянную 🤍
Поговорить на любую тему)
Настольные игры ♟️🎲
Дружить будем 💫🙌🏻☺️
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️
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