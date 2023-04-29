Ищу подругу для постоянных встреч, перемывания косточек всем подряд, набухаться вина и спонтанно поехать в клуб, а потом ахеревать от произошедшего) если тебе это нравится и знакомо, то welcome)

От пользователя @JuliaK

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!