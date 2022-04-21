Москва
Пошли в Третьяковку?
путешествия
Не то что ценитель искусства, но на улице такая мерзкая погода)
От пользователя @Alesha
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Найти новые знакомства и общение
Москва → Другое
Найти новые знакомства, общение
Москва → Другое
подружек бы!
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Общение дружба
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Приятная компания) позитивное общение)
Москва → Другое
Найти подруг!
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!