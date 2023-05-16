прогуляться, перекусить

От пользователя @Shtosh

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!