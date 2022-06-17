прогуляться, перекусить

От пользователя @Nataliya_Ch

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Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

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