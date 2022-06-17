Москва
Пошли в 🎥 кино!
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nataliya_Ch
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства
Москва → Другое
Погулять по измайловскому парку
Москва → Другое
Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Москва → Другое
Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Общение дружба
Москва → Другое
Все начинается с малого
Москва → Другое
Сходить на standup
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!