От пользователя @Mira1

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Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

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