Поболтаем, поедим, может немного выпьем. Желательно север Москвы. Я на Войковской.

От пользователя @LubaN

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Найти новые знакомства и общение

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Хочешь найти новых друзей в городе Алматы?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Алматы, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!