Москва
Пошли в кафешку сегодня вечером?

фото пользователя LubaN
прогуляться, перекусить

Поболтаем, поедим, может немного выпьем. Желательно север Москвы. Я на Войковской.

От пользователя @LubaN

2 участника
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