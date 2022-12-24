Москва
Пошли в кафешку сегодня вечером?
прогуляться, перекусить
Поболтаем, поедим, может немного выпьем. Желательно север Москвы. Я на Войковской.
От пользователя @LubaN
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