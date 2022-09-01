Москва
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От пользователя @KushBoss
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Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
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Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
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кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
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Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
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