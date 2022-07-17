Москва
Посетить уличный концерт

фото пользователя ULVA
прогуляться, перекусить

Арт-Пикник на Преображенке.
6 мая в беседке на улице будут играть разные музыканты.
Пикник пройдет здесь: https://vk.com/topic-219498983_49292469

От пользователя @ULVA

2 участника
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