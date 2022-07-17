Арт-Пикник на Преображенке. 6 мая в беседке на улице будут играть разные музыканты. Пикник пройдет здесь: https://vk.com/topic-219498983_49292469

От пользователя @ULVA

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