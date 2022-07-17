Москва
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Арт-Пикник на Преображенке.
Арт-Пикник на Преображенке.
6 мая в беседке на улице будут играть разные музыканты.
Пикник пройдет здесь: https://vk.com/topic-219498983_49292469
От пользователя @ULVA
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