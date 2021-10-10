Москва
Посетить самый большой парк птиц в России 'ВОРОБЬИ'

фото пользователя Artem5189
путешествия

От пользователя @Artem5189

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

маленькое фото пользователя Escapistka
Москва → Другое

В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

маленькое фото пользователя Dariiia
Москва → Другое

Гоу гулять

маленькое фото пользователя KseniaV
Москва → Другое

Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

маленькое фото пользователя Lil_squirell
Москва → Другое

Погулять на ВДНХ

маленькое фото пользователя Mell
Москва → Другое

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя LinaG
Москва → Другое

Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

маленькое фото пользователя KatyshaNaid
Москва → Другое

Интернет друзья, найдитесь)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!