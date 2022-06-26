Москва
Посетить одно-два-три добротных местечка..

фото пользователя DimaDima
прогуляться, перекусить

...где можно пропустить по бокалу крепкого или не очень, поболтать, прогуляться до следующего местечка. При необходимости, повторить или прервать этот цикл, но хорошо отдохнуть)

От пользователя @DimaDima

1 участник
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