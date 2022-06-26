...где можно пропустить по бокалу крепкого или не очень, поболтать, прогуляться до следующего местечка. При необходимости, повторить или прервать этот цикл, но хорошо отдохнуть)

От пользователя @DimaDima

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