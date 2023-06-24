Москва
Посетить необычный бар с очень вкусными коктейлями☺️

фото пользователя VirtusFox
прогуляться, перекусить

Был бы рад продегустировать коктейли в баре «Папа Вейдер» на Китай-городе или в любом другом баре на выбор))

От пользователя @VirtusFox

2 участника
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