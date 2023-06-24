Был бы рад продегустировать коктейли в баре «Папа Вейдер» на Китай-городе или в любом другом баре на выбор))

От пользователя @VirtusFox

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Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

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