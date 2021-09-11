Москва
Посетить музей «Мертвых кукол»
собрать компанию
Музей на Арбате, около 400 экспонатов, среди которых «Чаки», «Аннабель» и «Пила»!
Музей на Арбате, около 400 экспонатов, среди которых «Чаки», «Аннабель» и «Пила»!
Билет: 500 руб.
После музея можно прогуляться по Арбату, сходить в бар.
От пользователя @guseynov
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