Музей на Арбате, около 400 экспонатов, среди которых «Чаки», «Аннабель» и «Пила»! Билет: 500 руб. После музея можно прогуляться по Арбату, сходить в бар.

От пользователя @guseynov

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