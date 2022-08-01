От пользователя @Lososixa

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Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Может поговорим?

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