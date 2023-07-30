⬅️ Посмотреть ещё события в городе Москва

Москва — Посещение выставки, страшных квестов, квизов, поиграть в настолки

фото пользователя Demetra_97
прогуляться, перекусить

Мне 26 лет) ищу подругу со схожими интересами) информация в профиле

Посмотреть профиль @Demetra_97
маленькое фото пользователя Polyaa
маленькое фото пользователя Sofa123
маленькое фото пользователя Pelmenchick
маленькое фото пользователя Janebely
маленькое фото пользователя poetic_justice
маленькое фото пользователя DariaDariaDaria
маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя MaryGr
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Tanushka_kotik
маленькое фото пользователя Royz
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Viktoshka
маленькое фото пользователя Markoi
маленькое фото пользователя Valentina_r
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Vikka.Vikka
маленькое фото пользователя Tina_Blok
маленькое фото пользователя Tatiyana_Go
маленькое фото пользователя Dasza
маленькое фото пользователя NeverNew
маленькое фото пользователя katbelova
маленькое фото пользователя Alisa1994
маленькое фото пользователя Maria345
25 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Anastasiya_She

Москва → другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя R12l

Москва → собрать компанию

Возраст 36+-

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Millie

Москва → пообщаться

Кто знает достойную замену тиндера?

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Iri_mas

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Lurevone

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Откликнулось 110 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Добро пожаловать в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Lina_18

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти хорошую подругу в Москве)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Dari.Svet

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa

Москва → собрать компанию

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя annykoles

Москва → прогуляться, перекусить

Лето и движ 🫶

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Olesya_Garanina

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Откликнулось 20 участников

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!