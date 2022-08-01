Москва
Поселок Мостовик. Погреться у камина

фото пользователя Alex_koff
прогуляться, перекусить

От пользователя @Alex_koff

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