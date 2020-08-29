Москва
Порисуем нейрографику
прогуляться, перекусить
Приглашаю в необычный бар на Солянке, порисуем сегодня, отдохнем, попьём пиво)
От пользователя @tati.network
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