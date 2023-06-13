Москва
Порефлексируем)
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Предлагаю покататься на коньках, в тёплых варежках и вкусным глинтвейном)
От пользователя @Mrfriend
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