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Москва — попробовать найти здесь нового друга/подругу

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прогуляться, перекусить

Жизнь моя требует новых знакомств
Если мы немного попереписываемся, окажемся друг другу интересны, да ещё и выкроим время для встречи, это уже будет маленькая победа 🙌
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