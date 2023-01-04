Хочу взять по 1 пробному уроку в 10 разных секциях. Посмотреть какая там атмосфера и на практике всё опробовать. Кстати обычно пробное занятие бесплатное или почти бесплатное, но не всегда. Вместе будет веселей) Направления примерно такие: - Тайский бокс - Футбол - Тхэквондо - Картинг - Мотокросс и т.д. Конечно же открыт и к вашим пожеланиям.

От пользователя @Vladimirski

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