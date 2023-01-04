Москва
Попробовать 10 разных секций
Хочу взять по 1 пробному уроку в 10 разных секциях. Посмотреть какая там атмосфера и на практике всё опробовать. Кстати обычно пробное занятие бесплатное или почти бесплатное, но не всегда.
Вместе будет веселей)
Направления примерно такие:
- Тайский бокс
- Футбол
- Тхэквондо
- Картинг
- Мотокросс и т.д.
Конечно же открыт и к вашим пожеланиям.
От пользователя @Vladimirski
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Пообщаться и погулять в парке
Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад
по общаться
Расширить круг друзей 🤗
Познакомится с новыми симпатичными людьми
Поиграть в настольный теннис
Ищу подружку❤️🩹
Фотопрогулка 📸
Пообщаться
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!