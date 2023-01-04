Москва
Попробовать 10 разных секций

фото пользователя Vladimirski
активный отдых

Хочу взять по 1 пробному уроку в 10 разных секциях. Посмотреть какая там атмосфера и на практике всё опробовать. Кстати обычно пробное занятие бесплатное или почти бесплатное, но не всегда.

Вместе будет веселей)

Направления примерно такие:

- Тайский бокс

- Футбол

- Тхэквондо

- Картинг

- Мотокросс и т.д.

Конечно же открыт и к вашим пожеланиям.

От пользователя @Vladimirski

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