прогуляться, перекусить

От пользователя @Valeria_msc

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое За любой движ

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!