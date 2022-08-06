прогуляться, перекусить

От пользователя @Abdy

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Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

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