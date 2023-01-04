собрать компанию

От пользователя @M2U3eP

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Хургада, чтобы весело провести время.

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