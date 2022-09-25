Москва
Попить кофе,сходить в кино 🍿

прогуляться, перекусить

Я хочу вместе сходить в кино и побеседовать об интересном,открыться в общении,и посмеяться отдуши😃

От пользователя @Janka

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