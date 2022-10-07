прогуляться, перекусить

От пользователя @mihail47

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Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

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