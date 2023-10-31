пообщаться

От пользователя @Test666

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Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

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