Москва
Пообсуждаем кпоп, покидаем мемы и сходим в ресторан корейской кухни 🫶🏻

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Хочу найти подругу со схожими интересами

От пользователя @TanTan

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