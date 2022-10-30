Москва
Пообсуждаем кпоп, покидаем мемы и сходим в ресторан корейской кухни 🫶🏻
другое
Хочу найти подругу со схожими интересами
От пользователя @TanTan
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