От пользователя @TanTan

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Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

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