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Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

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Проведём весело время ✌️

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Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

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