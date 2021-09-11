Москва
Пообщаться, встретиться, прогуляться в хорошей компании) Москва 🏙️
Мне нравится прогулки по городу, открывать новые интересные места, общаться обо всем на свете😊
Ценю людей и общением с ними🌊
Люблю путешествовать, заниматься творчеством, посещать музеи и выставки.
От пользователя @Vadim0193
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