Москва
Пообщаться в тг и стать психологами друг друга на ночь ахахаха
другое
5 утра.. Все спят, а я хочу общения. Вообщем, если кто-то хочет поболтать по душам, то я в деле
От пользователя @Tiaa
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