Москва
Пообщаться в сети
собрать компанию
От пользователя @Margarita_04
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Москва → Другое
Хочется найти друзей
Москва → Другое
Общение и прогулки
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.
Москва → Другое
Прогулки, бары, театры)
Москва → Другое
У кого тоже нет планов на нг?)
Москва → Другое
поиграть в компании в настолки 😣
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Москва → Другое
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
Москва → Другое
Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!