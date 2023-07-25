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Москва — Пообщаться (телеграмм)

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пообщаться

Хочу поговорить о чем-нибудь, отвлечься. Девочки, если вам от 18 до 21 года и вы столкнулись с какой-то сложной ситуацией, то можем это обсудить, поддержать друг друга. Желательно, если ты будешь из Москвы, можем встретиться лично, но можем и в тг. 🩷

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