Москва — Пообщаться (телеграмм)
Хочу поговорить о чем-нибудь, отвлечься. Девочки, если вам от 18 до 21 года и вы столкнулись с какой-то сложной ситуацией, то можем это обсудить, поддержать друг друга. Желательно, если ты будешь из Москвы, можем встретиться лично, но можем и в тг.
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