Хочу поговорить о чем-нибудь, отвлечься. Девочки, если вам от 18 до 21 года и вы столкнулись с какой-то сложной ситуацией, то можем это обсудить, поддержать друг друга. Желательно, если ты будешь из Москвы, можем встретиться лично, но можем и в тг. 🩷

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4:20, кто в теме?)

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить в Москве/Красногорске!

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

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